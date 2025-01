Lazio, 125 anni di storia: una celebrazione tra emozioni e spettacolo

Un anniversario storico per la Lazio

La Lazio celebra i suoi 125 anni, un traguardo che poche squadre in Serie A possono vantare. I festeggiamenti, iniziati il 9 gennaio, proseguono anche oggi, 10 gennaio, in occasione della partita contro il Como all’Olimpico. La squadra scenderà in campo indossando una maglia speciale creata per l’anniversario, simbolo della storia e della tradizione del club. Questo momento di festa sarà accompagnato da una serie di iniziative pensate per coinvolgere tifosi e appassionati.

Uno spettacolo da non perdere all’Olimpico

Prima della partita, i maxischermi dello stadio trasmetteranno un filmato emozionante che ripercorre i momenti più significativi della storia della Lazio. Inoltre, dopo il tradizionale volo di Olympia, ci sarà uno spettacolo di giochi di luce e grafiche innovative proiettate sulla pista di atletica e nel cerchio di centrocampo. La società ha definito l’evento "imperdibile" e invita i tifosi a prendere posto sugli spalti con anticipo per vivere appieno questa celebrazione unica.

