La Repubblica | Lazio, quattro gol tra i fischi dei tifosi

Dopo una settimana difficile, la Lazio torna a vincere e lo fa battendo 4-1 la Salernitana, risultato che però non scalda i tifosi i quali contestano e fischiano giocatori, allenatore e società dal riscaldamento fino al post-partita. Una situazione simile si era verificata al triplice fischio di Lazio-Cagliari vinta 1-0 dai biancocelesti, ma una partita soffertissima con brividi nel finale. L'accusa dei tifosi è sempre quella: poca combattività, non a caso Sarri prima dell'addio aveva detto di aver visto una squadra senz'anima.

Dopo una stagione con più bassi che alti, Lotito è accusato ancora una volta di aver fallito il salto di qualità, nonostante le grandi possibilità economiche derivanti dagli introiti Champions e la cessione di Milinkovic.

Il caso Luis Alberto e Immobile

Ieri a fine partita è scoppiato il caso Luis Alberto con le sue parole che non lasciano interpretazioni su quello che sarà il suo futuro. Nel pomeriggio erano arrivate anche le dichiarazione dell'agente di Ciro Immobile, Sommella, che a radio KissKiss ha dichiarato: “Ha un contratto fino al 2026 con la Lazio, dove è un’icona. Futuro al Napoli? Si può sognare di tutto.”

Il caso Guendouzi

Tornano di moda i mugugni tra il numero 8 francese ed il tecnico croato. Guendouzi ieri era assenta per un problema al polpaccio sinistro, ma già giovedì non aveva preso bene le prove tattiche generali, storcendo il naso. Già contro la partita di campionato contro la Juve, aveva preso male l'esclusione dall'undici titolare e dopo il gol di Marusic c'è stata un'esultanza polemica verso la panchina. I dissidi tra lui ed il tecnico sembravano essere rientrati, ma evidentemente non è così