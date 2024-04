CdS | I recuperi, Zaccagni in Coppa Italia: ecco l'obiettivo

Guendouzi

Nel comunicato la società ha specificato come il numero 8 sia alle prese con un edema al polpaccio, anche se nell'allenamento di giovedì era regolarmente in campo. Serve chiarire la situazione Tudor-Guendouzi, ma il centrocampista francese dovrebbe essere arruolabile per la sfida di Genova.

Romagnoli e Immobile

Per l'ex centrale rossonero c'è prudenza vista la zona delicata e i suoi precedenti, per quanto riguarda invece l'attaccante di Torre Annunziata lo si voleva provare nella rifinitura di venerdì, ma poi è stato salvaguardato.

Luca Pellegrini

Ancora alle prese con i problemi alla caviglia, continua gli allenamenti specifici di rinforzo

Mattia Zaccagni

La speranza è quello di averlo per il ritorno della Semifinale di Coppa Italia, ne avrà ancora per una settimana, sarà difficile vederlo contro il Genoa.

Ivan Provedel

Ancora incerti i suoi tempi di recupero, difficile vederlo contro la Juventus, ne avrà almeno fino a fine mese.

Il Corriere dello Sport