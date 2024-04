Sommella, agente di Immobile: “Ciro per ora rimane alla Lazio ma…”

La stagione di Ciro

Ciro Immobile e la Lazio. Un binomio fino a poco tempo fa indissolubile, ma che sta iniziando a scricchiolare. Per ora, è questa la stagione più difficile da quando il capitano biancoceleste risiede a Roma, complice un calvario di infortuni di cui il bomber italiano si sta facendo carico, e una conseguente condizione fisica ma soprattutto mentale ai minimi storici. Ciro non si sente in fiducia, ma la vita dell’attaccante, si sa, è così: quando si segna e ci sono le prestazioni sono tutti sul carro, quando si resta a secco piovono le critiche. Quest’anno in Serie A sono soltanto 6 le reti in 27 presenze. 10 segnature se contiamo anche le altre 4 arrivate in Champions League.

Anche l’agente di Ciro, Marco Sommella, ha aperto a una possibile separazione tra la squadra biancoceleste e il numero 17. Quest’oggi, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Sommella si è espresso sul futuro del suo assistito, aprendo anche le porte ai campioni d’Italia in carica del Napoli.

Le parole dell’agente