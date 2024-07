Pepe Reina torna in Serie A a 41 anni: ecco dove giocherà l'ex portiere biancoceleste

Pepe Reina è pronto ad affrontare una nuova avventura in Serie A: l'ex portiere biancoceleste, dopo l'esperienza biennale al Villareal, è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Como.

Depositphotos

Pepe Reina e il Como: il ritorno in Serie A

Nonostante i 41 anni d'età, l'estremo difensore spagnolo ha ancora voglia di mettersi in gioco: attualmente svincolato, Pepe Reina è stato convinto dal progetto ambizioso del Como, con i Lariani che avrebbero trovato un accordo per un anno di contratto. Dopo Napoli, Milan e Lazio, Pepe è pronto a fare il suo ritorno in Serie A. Insieme a lui potrebbe arrivare anche Pau Lopez, con l'ex Roma e Marsiglia che andrebbe a completare il pacchetto dei portieri.

Pepe Reina, Alberto Moreno e…Varane: Como protagonista del mercato

Lo spagnolo ritroverà al Como anche Alberto Moreno, suo connazionale anch'egli svincolato dopo l'esperienza al Villareal. Ma il mercato della squadra lombarda, promossa quest'anno in Serie A, non sembra finire qui: la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per Varane, difensore centrale classe '93 di caratura europea, con un passato al Real Madrid e al Manchester United.

Pepe Reina-Como: il tweet di Fabrizio Romano