CdS | Calciomercato, Championship ancora nel mirino

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la società sta continuando a monitorare il mercato per scovare occasioni da ufficializzare in estate e sembra stia seguendo la linea intrapresa durante la finestra di calciomercato invernale. A fine gennaio la delusione cocente per il mancato arrivo di Ryan Kent, 27enne inglese del Fenerbahce, ha lasciato inalterati sia la rosa di Sarri sia l'interesse per gli esterni offensivi di nazionalità inglese.

La società aveva avviato contatti anche per Jack Clarke, alla fine è rimasto al Sunderland poiché la società non se la sentiva di venderlo a gennaio, anche se l'agente del calciatore spera di fargli cambiare aria in estate. La destinazione romana, con più tempo a disposizione, potrebbe tornare di nuovo di moda. Lo stesso vale per Jobe Bellingham, fratello di Jude, sempre del Sunderland. Più che esterno, Bellingham jr è un trequartista, ma ha le caratteristiche e l'età per interpretare al meglio anche gli altri ruoli d'attacco.