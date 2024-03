CdS | Guendouzi: c'è la Francia. Kamada preconvocato

Kamada e Guendouzi per due motivi totalmente differenti vivono tormenti. Il francese salterà la partita di domani contro l'Udinese e, se il ricorso della Lazio non verrà accettato, anche il Frosinone sabato sera. Kamada invece vive in panchina, praticamente dimenticato. Entrambi comunque, come riporta il Corriere dello Sport, sono stati inseriti fra i preconvocati delle rispettive nazionali e andranno confermati. La loro attesa durerà qualche giorno, si conosceranno le decisioni delle federazioni in settimana.

Guendouzi non gioca in nazionale dal Mondiale 2022, Kamada era un punto fermo del Giappone. Le loro storie sono diverse anche alla Lazio. Il primo è ormai una colonna portante del centrocampo biancoceleste e la sua assenza sarà pesante in termini di rendimento, vitalità e carica. La società proverà a dimezzare la squalifica, ma non sarà semplice. Il provvedimento è stato preso sulla base del referto dell'arbitro Di Bello, si farà leva sul fatto che non c'era alcun intento violento né fallo di reazione nei confronti di Pulisic, solo una spinta.

Per quanto riguarda il giapponese, la sua stagione è ormai compromessa. L'assenza di Guendouzi poteva consentirgli di avere più spazio almeno domani, ma in campo scenderà Vecino. Ormai si parla più del suo futuro che del suo presente. Dalla Germania circolano voci di un interesse del Borussia Monchengladbach, che vorrebbe prenderlo a zero. Kamada è sotto contratto fino a giugno, l'opzione di rinnovo con la Lazio può farla scattare solo lui. In Germania ha fatto bene, l'adattamento al calcio italiano è stato complicato e il finale sembra scritto, anche se mancano ancora due mesi e mezzo.