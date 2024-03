Tanti auguri Saná Fernandes! Il gioiellino della Lazio Primavera compie 18 anni

Saná Fernandes, campioncino della Lazio Primavera, compie oggi 18 anni. Nato a Bissau il 10 marzo 2006, di nazionalità portoghese, cresce calcisticamente nello Sporting Clube de Portugal e arriva nella Lazio il 1 settembre 2022. Con i biancocelesti è stato uno dei protagonisti assoluti nella promozione in Primavera 1, avvenuta anche grazie ai suoi 7 gol e 12 assist. Nel campionato attuale è a quota 4 reti e 5 assist, ma c'è da considerare anche che non ha preso parte a diverse partite in quanto convocato nella Lazio di Sarri. Il calciatore infatti sembra essere molto stimato dal tecnico biancoceleste, il quale, seppur non lo abbia ancora lanciato ufficialmente tra i grandi, gli ha permesso di giocare quasi tutte le amichevoli durante il ritiro estivo nonostante la giovane età.

Buon compleanno!