LAZIO WOMEN | Vittoria schiacciante biancoceleste per 1-6 contro il Pavia

Continua il fantastico percorso delle ragazze allenate da mister Grassadonia, che consolidano la vetta della classifica di Serie B Women.

Il racconto del match

Le biancocelesti si trovano pronti via sotto nel punteggio a causa del gol, dopo soli quattro minuti, del Pavia a firma di Codecà. Sono brave però le ragazze di Mister Grassadonia a non disunirsi e continuare a rimanere ferme nel match senza farsi prendere dalla frenesia riaprendo il match dopo appena dieci minuti grazie alla realizzazione dal dischetto di Moraca, eroina di giornata, all' 11° minuto. Moraca sarà poi autrice di una tripletta con le reti al 40' e al 48'. La Lazio ritrovandosi poi avanti 1-3 nel punteggio ad inizio secondo tempo può avere tutto il tempo per rifinire il punteggio per aiutarsi anche nella differenza reti, che potrebbe essere un parametro molto utile in futuro. Contribuiscono al 1-6 finale le reti di Gomes Faria all'81', Palombi 83' e Ferrandi all'89°.

La classifica

La Lazio mantiene la vetta della classifica conquistando quota 71 punti e portandosi a +5 sulla ternana seconda in classifica a quattro giornate dal termine.