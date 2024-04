La domenica calcistica italiana della 34° giornata si apre con i neocampioni d'Italia che hanno ospitato il Torino nel match andato in scena alle 12:30.

Fraioli

Inter-Torino 2-0

Il clima a San Siro era quello di una grande festa e non poteva essere altrimenti per la squadra di Simone Inzaghi, la quale però non è entrata in campo con la “pancia piena” e ha onorato l'impegno e vincendo contro i granata di Ivan Juric per 2-0, grazie alla doppietta di Calhanoglu nella ripresa. L'Inter allunga a +19 sui rivali del Milan, in una classifica che ormai non ha più nulla da dire per entrambe le compagini, mentre il Toro resta decimo a 46 punti.

Bologna-Udinese 1-1

Nel match delle 15.00 giocatosi al Dall'Ara pareggiano rossoblù e bianconeri con una rete a testa. Conquista il primo punto da allenatore su una panchina di Serie A Fabio Cannavaro, che riesce a condurre i suoi in un pesante pareggio contro la squadra di Thiago Motta. L'Udinese termina la prima frazione di gioco avanti grazie al gol nel recupero di Payero. Nella ripresa i padroni di casa riescono a pareggiare i conti grazie al gol di Saelemaekers al 78°.

Bologna che dunque fallisce l'aggancio alla Juventus e rimane quarto con 63 punti. L'udinese rosicchia un punticino sul Verona e sull'Empoli (con una partita in meno), ma rimane sempre terzultimo con 29 punti.