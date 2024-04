I risultati della domenica delle giovanili della Lazio

La S.S. Lazio sul proprio sito ufficiale ha reso noti i risultati maturati sui campi giovanili dalle compagini biancocelesti.

Una domenica positiva per le giovani aquile biancocelesti. Arrivano tre vittorie in altrettante partite disputate nella giornata odierna.

L’Under 18 di Francesco Punzi vince 5-1 la sfida casalinga contro la Sampdoria. Il match del ‘Green Club’ è tutto a tinte biancocelesti. La Lazio spinge il piede sull’acceleratore fin dai primi minuti. Bisogna attendere il 19` per sbloccare il risultato, è il solito Marinaj ad aprire le danze. Al 26’ il tecnico biancoceleste è chiamato al primo cambio forzato: è proprio Marinaj a lasciare il campo per infortunio, al suo posto entra Serra. Al neo entrato bastano solo 4 minuti per spedire la sfera in fondo al sacco e siglare il 2 a 0. La prima frazione di gioco si conclude con la Lazio avanti di due gol. Nella ripresa la storia non cambia, le aquile classe 2006 continuano a tenere in mano le redini del match, sfiorando il tris con Barone prima e Proromo dopo, ma il 3-0 arriva solo al 23’, questa volta è Ferrari a mettere la firma sul match. La Lazio dilaga, al 32’ è il neo entrato Plutnik a calare il poker, mentre il 5-0 passa dai piedi di Proromo. Primo gol stagionale per i tre marcatori della ripresa. Negli ultimi minuti, i padroni di casa abbassano la guardia, complice il caldo e il notevole dispendio di energie, e in pieno recupero regalano il gol della bandiera ai blucerchiati per il 5 a 1 finale. I ragazzi di mister Punzi inanellano il quinto risultati utile consecutivo, mettendo in cassaforte tre punti importanti che gli permettono di prendersi il quinto posto della classifica. Mercoledì è in programma il turno infrasettimanale per il campionato Under 18, la Lazio fa visita alla Fiorentina, uno scontro diretto che vale la conferma nella zona playoff.

I ragazzi di Marco Alboni concludono la Regular Season con la vittoria. L`Under 17 biancoceleste espugna il campo dell’Ascoli con il risultato di 1-3. La Lazio passa in vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Chiucchiuini e Canali per il parziali di 0-2. Nella ripresa è ancora Canali a trovare la via del gol per lo 0-3, prime marcature con l’aquila sul petto per l’attaccante biancoceleste arrivato a Gennaio. I padroni di casa di mister Giorgi accorciano le distanze al 38’ con la rete di Boccitto. La Lazio rimane concentrata e non concede più nulla fino al triplice fischio. Ascoli-Lazio termina con la vittoria dei capitolini per 1-3. I biancocelesti concludono la stagione con un ultimo trionfo, ma non basta. La Lazio non riesce ad accedere ai playoff per un soffio.

L’Under 16 di Gianluca Procopio arriva all’appuntamento con l’Empoli con la matematica certezza di aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale come terza della classe. Nonostante ciò, le aquile classe 2008 non si fermano e questo pomeriggio infliggono la sconfitta ai primi della classe. Una sfida combattuta colpo su colpo, ma è la Lazio ad avere la meglio grazie al gol di Reita siglato nel primo tempo. Al triplice fischio Empoli-Lazio termina 0-1. I ragazzi di mister Procopio concludono la Regular Season con il sorriso, in attesa di scoprire chi sarà l’avversario degli ottavi di finale.