Lazio, l’assist di Pedro conferma la sua importanza per la squadra: i numeri

Nella giornata di ieri, la Lazio ha disputato il match contro il Torino e non è riuscito a portare a casa i tre punti che sarebbero stati utilissimi per mantenersi più vicini al quarto posto alla zona Champions, obiettivo principale dei biancocelesti quest’anno. All’Olimpico manca la vittoria da quasi due mesi e i tre punti, invece, stentano ad arrivare, complice anche l’impegnativo percorso europeo che riprenderà proprio la settimana prossima.

L’importanza di Pedro

Nonostante il risultato, della partita di ieri, non si può non evidenziare l’ottima prestazione di alcuni singoli fra cui Marušić, autore di una grande rete sotto la curva Nord che ha illuso le speranze dei tifosi, e anche l’autore dell’assist di tale rete: Pedro. Il 37enne è partito titolare ieri sera, investito della massima fiducia di Baroni, come in tutta la stagione. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Pedro risulta essere sempre più decisivo per la Lazio e non soltanto. Lo spagnolo è uno dei quattro giocatori nati nel 1987 ad aver registrato almeno un goal e un assist nei cinque maggiori campionati europei di questa stagione.

Il percorso di Pedro

Pedro si conferma un campione anche a 37 anni e durante quella che, probabilmente, è una delle sue ultime esperienze sul campo. Attualmente con 6 reti all’attivo e a distanza di 8 partite dalla fine del campionato, lo spagnolo si conferma una grande risorsa per la Lazio di Baroni con la sua esperienza e determinazione. Di Pedro quest’anno si ricordano soprattutto i goal decisivi in campionato (ad esempio, contro Empoli e Genoa) e in Europa League, esempi fondamentali per i più giovani all’interno dello spogliatoio. La volontà della società, d’altronde, sarebbe quella di blindare il campione se non come giocatore, sul campo, assegnandogli un ruolo importante a Formello. Nei prossimi mesi decisioni a riguardo verranno prese e Pedro valuterà se e come legarsi ancora alla società capitolina da cui si sente amato e stimato.