Titolari oggi a riposo, in campo chi non ha giocato: le ultime da Formello

Tanta la delusione fra i tifosi biancocelesti dopo il pareggio interno contro il Torino di ieri sera con questa Lazio che in casa non vince più. Fragorosi i fischi a fine primo tempo e al triplice fischio che hanno accompagnato la squadra di Baroni negli spogliatoi. Il calendario però non permette pause di riflessione ed ora la Lazio è chiamata a sfidare l'Atalanta a Bergamo nella gara in programma domenica alle 18:00.

Questa mattina Baroni e lo staff tecnico hanno ritrovato nel Centro Sportivo di Formello i giocatori che ieri non sono scesi in campo o sono subentrati.

I presenti oggi a Formello

Spazio per l'allenamento di oggi a chi ieri non ha calcato il prato dell'Olimpico o lo ha fatto solo per un breve spezzone di gara. Non si è visto, però, Lazzari nonostante non sia stato della partita; mentre regolarmente in campo invece Tavares.

Gli aggregati dalla Primavera

Baroni per l'allenamento odierno, con i titolari a riposo, ha aggregato dalla squadra Primavera di Sergio Pirozzi: Filipe Bordon, Milani ed il portiere Renzetti.