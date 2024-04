Si conclude questa domenica di Serie A, con la gara delle 18:00 che vede la Fiorentina vincere ai danni della Salernitana: 3 punti importanti per i ragazzi di Italiano che continuano la rincorsa per un posto in Europa. Nella gara delle 20:45 l'Atalanta vince di misura contro il Monza che sfiora il pareggio all'ultimo secondo. La squadra di Gasperini torna al sesto posto occupato in precedenza dalla Lazio e insegue la Roma quinta in classifica.

Salernitana-Fiorentina

Tanto turnover per la squadra di Italiano, dopo il passaggio del turno in Conference League avvenuto giovedi e con un ritorno in Coppa Italia da giocare mercoledì. Primo tempo con poche occasioni da ambo le parti che si conclude sul punteggio di 0-0. La partita si sblocca soltanto con un gran colpo di testa di Kouame al minuto 80, i viola chiudono i discorsi nel recupero con Ikone protagonista del 2-0. Vittoria molto importante per la Fiorentina, che continua a inseguire un posto in Europa valido per la prossima stagione. Sconfitta invece che vede la Salernitana sempre più ultima in classifica, quando manca soltanto la matematica certezza per la retrocessione dei campani.

Monza-Atalanta

La squadra di Gasperini, dopo la storica qualificazione avvenuta contro il Liverpool in Europa League, affronta il Monza di Palladino. Regna l'equilibrio nella prima frazione di gara, con occasioni da entrambe le parti ma è l'Atalanta a passare in vantaggio con un colpo di testa di De Ketelaere al 45'. IL Monza si fa vedere in avanti con l'ex Pessina che sfiora il gol del pareggio al 68'. L'Atalanta trova il gol del raddoppio al 72': azione che vede protagonisti Lookman ed El Bilal Toure, con quest'ultimo che insacca in rete la palla confezionata dal compagno. Daniel Maldini trova il gol per il Monza con un tiro da fuori area che riapre la gara a pochi minuti dal termine. I brianzoli sfiorano il pareggio con un palo colpito da Maldini all'ultimo secondo. Vittoria importante per l'Atalanta che continua a rincorrere un posto per la prossima Champions, ricordando che anche il quinto posto è valido.