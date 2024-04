Serie A, ufficiali i 5 posti per la Champions: possibilità anche per la sesta

Cinque squadre in Champions League

Una notizia attesa da oramai diversi mesi e di cui finalmente è arrivata l'ufficialità: l'Italia avrà cinque posti per la prossima Champions League, allargata a 36 squadre anziché alle solite 32. La sicurezza arriva dopo che la Fiorentina ha staccato il pass per le semifinali di Conference League e l’Atalanta è riuscita a passare il turno in Europa League contro il Liverpool. A queste si aggiunge la vittoria della Roma contro il Milan. Questi successi hanno garantito la matematica certezza di qualificarsi almeno al secondo posto.

Sesta squadra

C'è una situazione in cui l'Italia potrebbe avere addirittura sei squadre qualificate per la prossima Champions League: una delle squadre attualmente in Europa League dovrebbe infatti vincere la competizione, ma arrivare sotto la quinta posizione. In quel caso ci sarebbero i 5 posti più la vincitrice dell'Europa League.