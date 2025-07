La Lazio cede Floriani Mussolini: il comunicato ufficiale

La S.S. Lazio ha annunciato la cessione temporanea di Romano Floriani Mussolini all’U.S. Cremonese. Il trasferimento avviene con la formula del prestito con diritto di opzione a favore del club lombardo.

Un’opportunità per crescere



Romani Floriani Mussolini

Il giovane difensore classe 2003, cresciuto nel vivaio biancoceleste, avrà l’occasione di trovare maggiore spazio e continuità in una piazza ambiziosa come Cremona. Dopo aver mosso i primi passi con la Primavera della Lazio e aver assaggiato la prima squadra, per lui si tratta di un passaggio importante nella crescita professionale.

Il comunicato ufficiale del club