Immobile si presenta al Bologna e parla anche della Lazio

Ciro Immobile è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. L’attaccante campano, ottavo marcatore all-time in Serie A con 201 reti in 350 presenze, torna nel campionato italiano dopo aver segnato un’epoca alla Lazio. Il suo arrivo in rossoblù è tra i colpi più importanti di questa sessione di mercato.

Un ritorno atteso nel campionato italiano

Dopo le esperienze con Genoa, Torino e soprattutto Lazio, Immobile si rimette in gioco in un progetto ambizioso. “Sono pronto a dare tutto e voglio aiutare la squadra a ottenere risultati positivi con continuità.”

Il legame con la Lazio e gli obiettivi europei

Durante la conferenza, l’attaccante ha rivolto un pensiero al suo passato biancoceleste: “Affrontare la Lazio da avversario sarà strano. È stato un bel capitolo della mia vita, sarò sempre legato a quel club.” Immobile ha poi parlato delle sfide future: “Abbiamo quattro competizioni. L’Europa League gioca di giovedì e ti toglie energie. Dovremo arrivare in primavera in una buona condizione.” Il Bologna, con l’esperienza di Immobile, punta a confermarsi tra le protagoniste della stagione.