Nessuno come Lazio di Baroni in Europa: la statistica

Altra fondamentale vittoria in Serie A, la Lazio di Baroni conferma il secondo posto in classifica dopo la sosta per gli impegni in nazionale. Contro il Bologna i biancocelesti hanno realizzato un'altra ottima gara che gli consente di festeggiare il quinto successo consecutivo in campionato. Terminata 3-0 grazie alle reti di Gigot al 68', Zaccagni al 72' e Dele-Bashiru al 92', Baroni si può ritenere più che soddisfatto del lavoro che sta facendo con questa squadra. Ora la Lazio dovrà scendere nuovamente in campo giovedì 28 novembre per la quinta sfida di Europa League contro il Ludogorets, gara in programma alle 18:45 all'Olimpico di Roma. Nel frattempo grazie al successo casalingo di ieri sera la squadra di mister Baroni ha ottenuto il primo posto in una particolare statistica.

