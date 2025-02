Delio Rossi: "Sabato Conte lascerà l’iniziativa a Baroni. Se dovesse mancare Dia..."

È intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi, l'ex mister della Lazio, nella trasmissione “Non Mollare Mai” per commentare il prossimo impegno dei biancocelesti in campionato contro il Napoli di Antonio Conte, in programma sabato 15 febbraio alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Le parole di Delio Rossi

Visti gli infortunati del Napoli, mi aspettavo una virata sul 3-5-2. Mi sembra incline alle caratteristiche dei disponibili. Conte deve pensare anche alle prossime gare senza Neres, quindi ha senso questo cambio tattico. Raspadori vicino a Lukaku? Potrebbe aiutare il centravanti Belga, che ama giocare con una mezza punta vicino. La Lazio a Napoli ha dimostrato grande equilibrio, io credo che sabato Conte lascerà l’iniziativa a Baroni, penso che chiuderà tutti gli spazi per mettere in difficoltà i biancocelesti.

Continua il mister