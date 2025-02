Sci Alpino: l'italiana Federica Brignone vince l'oro ai mondiali, non succedeva da 28 anni

Grande festa per l'Italia, Federica Brignone conquista la medaglia d'oro nel gigante femminile ai Mondiali di sci alpino. L'italiana, proveniente da La Salle, conquista il secondo titolo in carriera, infatti, la prima vittoria risale a due anni fa nella gara combinata, trionfo che ha permesso alla squadra azzurra di aggiudicarsi la 3a medaglia dopo l'oro nel parallelo a squadre e l'argento di Brignone nel supergigante. La sciatrice ha concluso la prova in 2'22''71, novanta centesimi prima della neozelandese Alice Robinson e 2''62 prima dell'americana Paula Moltzan. Il trionfo di Federica Brignone è una vittoria per tutta l'Italia, infatti, l'ultima italiana a conquistare l'oro in gigante è stata Deborah Compagnoni 28 anni fa.

Montagne - Depositphotos

La sconfitta delle altre azzurre

L'Italia dovrà fare affidamento soltanto sulla sciatrice Federica Brignone, infatti, dopo le cadute di Sofia Goggia e Marta Bassino, le brutte notizie non sono finite. Come comunicato dalla Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali, la sciatrice Lara Della Mea ha deciso di non partecipare alla 2a manche, ciò è dovuto al fatto che nella prima manche, Della Mea, si è classificata 31a e a 5''01 dalla vincitrice.

Nella pagina seguente i trionfi di Federica Brignone