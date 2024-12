Lazio-Inter, Marušić nel post: “Sconfitta pesante e da dimenticare, ma gli obiettivi non cambiano”

La partita di stasera tra Lazio e Inter si è giocata in ambiente favorevole per i biancocelesti, davanti al supporto e all’amore incondizionato dei tifosi laziali, pronti ad accogliere in campo e a supportare la squadra dopo le grandi sfide contro Napoli e Ajax. Anche l’Inter, campione d’Italia in carica, quest’anno, guidato dall’allenatore ex Lazio Inzaghi, sta ottenendo risultati positivi ed era reduce dalla grande prestazione contro il Parma. Questo ha reso lo scontro molto sentito fra le due squadre, entrambe determinate nel portare a casa i tre punti in una sfida storica e sentita. Al termine del match, terminato 0-6 a favore dei nerazzurri, ai microfoni di LSC è intervenuto il calciatore della Lazio Adam Marušić.

Nella prossima pagina le dichiarazioni