Lazio-Inter, Rovella nel post: “Dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi per la figuraccia, ora ripartiamo ancora più forti”

Alle ore 20.45 è andato in scena match Lazio-Inter, giocato allo stadio Olimpico di Roma davanti allo scenario della tifoseria laziale unita a supportare la squadra. L’Inter, allenata dall’ex biancoceleste Inzaghi (tecnico biancoceleste dal 2016 al 2021), ha sfidato una Lazio determinata a proseguire il proprio percorso in campionato all’insegna del gioco anti posizionale e offensivo di Baroni. Per 90 minuti, le due squadre si sono combattute i tre punti, determinate nel prevalere sull’altra. Dopo il match, terminato 0-6 per i nerazzurri, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il calciatore biancoceleste Nicolò Rovella.

Le parole di Rovella a LSC

Sulla partita e sulla squadra

Non possiamo dire niente stasera, dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi, erano tanti allo stadio ed è stata una figuraccia. C’è tanta rabbia. Una partita così ci insegna che bisogna essere bravi a ripartire, dopo le difficoltà deve venire fuori il gruppo. I nostri tifosi sono fantastici, la loro reazione stasera ci ha dato ancora più forza per la partita di Lecce, le scuse vanno a loro. Avavemo iniziato bene ma dopo il primo goal ci siamo un po’ allungati e abbiamo fatto peggio. Ora incassiamo la sconfitta e ripartiamo ancora più forti per dimostrare il gruppo e la squadra che siamo. In questi momenti si vedono gli uomini veri e i giocatori forti. Tutti i campi in Serie A sono difficili, Lecce è uno di quelli. Dobbiamo arrivarci cattivi e forti, con la rabbia che abbiamo dentro per stasera.