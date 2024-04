Conference League, la Fiorentina stacca il pass per le semifinali

La Fiorentina ha raggiunto le semifinali della Conference League e affronterà la squadra vincitrice tra Paok e Bruges. Nonostante una partita di ritorno impegnativa, simile all'andata, i viola hanno rotto lo stallo nei tempi supplementari.

Il match tra Fiorentina e Viktoria Plzeň

Durante il primo tempo, la formazione allenata da Italiano ha creato numerose occasioni senza tuttavia concretizzarle. Nel secondo tempo, il Viktoria Plzeň è rimasto in dieci uomini a causa dell'espulsione di Cadu, ma la Fiorentina, nonostante l'uomo in più, ha faticato a fare la differenza. Solo dopo i 90 minuti regolamentari, la Fiorentina è riuscita a prendere il comando del gioco, andando in vantaggio con Nico Gonzalez e successivamente consolidando il risultato con un gol di Biraghi, portando il punteggio a 2-0, un netto miglioramento rispetto allo 0-0 dell'incontro di andata.