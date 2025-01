Stramaccioni su Romagnoli: ”Cresciuto nella Roma, ha sempre difeso la sua lazialità”

Domenica la Lazio incontrerà la Roma nell’attesissimo derby che chiuderà la prima fase del campionato di quest’anno. Sarà una partita combattuta ed emozionante per entrambe le squadre, disputata, come sempre, anche sugli spalti tra due punti fusi disposti a tutto per la propria squadra e caratterizzate da un’immensa passione per quei colori. Proprio in occasione del derby, il quotidiano La Gazzetta dello Sport, ha intervistato l’allenatore italiano Andrea Stramaccioni, oggi commentatore Dazn e, in passato, mister della Primavera giallorossa dal 2005 al 2007 e che ha allenato un giocatore ora simbolo dei biancocelesti e di lazialità ma che la stessa Roma ha fatto esordire nel mondo del calcio. Il mister racconta di Romagnoli, ragazzo cresciuto ad Anzio nel settore giovanile della Roma e da lui stesso allenato che, però, non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste negli spogliatoi ed è riuscito finalmente a coronare il sogno di vestire la maglia della Lazio.

