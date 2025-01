Verso Roma-Lazio: quanti esordienti biancocelesti nel derby

Domenica la Lazio disputerà il primo derby della stagione in casa Roma, una sfida emozionante e sentita, ma soprattutto voluta da entrambe le squadre che cercheranno di vincere e prevalere sulla rivale fino alla fine. La Lazio vuole continuare a vincere a raccogliere punti per proseguire il percorso in classifica. Allo stesso modo, la Roma vuole recuperare i punti persi in passato e risollevare l’animo della piazza dopo mesi di sconforto e delusioni. Sponda biancoceleste, quest’anno sono cambiati molti giocatori, giovani che domenica, per la prima volta, si approcceranno ad una partita unica nel suo genere, fatta di emozioni e momenti indimenticabili, nel bene e nel male, primo fra tutti Baroni, pronto a vivere le prime sensazioni di un derby cosi importante. Chi, di nuovi arrivati, esordirà titolare nella stracittadina di domenica?

Esordio nel derby per tanti biancocelesti

Domenica sera saranno cinque calciatori della Lazio che avranno la chance i debuttare da titolare nel derby romano, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Tavares, Dia, Dele-Bashiru, Tchaouna e Gigot aspettano di poter essere schierati per dare il loro massimo contributo (Castrovilli non ha possibilità di partire titolare ma sarà in panchina, magari per uno spezzone di partita). Dei sette nuovi acquisti estivi, uno solo conosce in in anticipo di dover rinunciare alla stracittadina: si tratta di Noslin, costretto ai box a causa della forte contusione ad una caviglia con cui combatte già da un po’ di settimane e che lo ha tenuto lontano dal campo per alcune partite.

Continua nella prossima pagina