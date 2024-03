Milinkovic-Savic nella storia dell'Al-Hilal: 27 vittorie di fila per gli invicibili

L'ex centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, alla sua prima stagione lontano da Formello, è entrato nella storia del suo nuovo club e dell'intero calcio arabo! È, infatti, stato capace insieme all'Al Hilal, sua attuale squadra, di raggiungere quota 27 vittorie consecutive, un numero da mani nei capelli. Questo risultato è frutto del buonissimo lavoro compiuto dalla società araba. Diversamente dalle altre squdre medio orientali multimiliardarie che hanno monopolizzato il calciomercato della scorsa estate - aquistando per lo più giocatori a fine carriera, con lo scopo di marketing, in modo tale da esportare il proprio prodotto in tutto il mondo, al di là dell'idea sportiva - l'Al Hilal ha virato verso giocatori di facciatta, di spessore ma soprattutto che potessero ancora dire la loro in un campionato tecnico-tatticamente abbstanza arretrato.

Il risultato è evidente: primo posto da imbattuti e +12 punti sull'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Uno dei punti di forza della squadra biancoblu va a conferma del concetto specificato poco prima, ovvero la solidità fa la differenza non i nomi. Neymar, è stato l'acquisto più "importante" del mercato dell'Al Hilal e anche quello che ha attirato maggiore attenzione. Tuttavia, il vero punto cardine della squadra è stato il centrocampo: Milinkovic-Savic affiancato da Ruben Neves gestiscono totalmente i tempi del match, diventando, così, padroni del destino della propria squadra. Basta poco ad accorgersi di questo dettaglio, molto importante.

Milinkovic-Savic è stato, per questo, uno dei protagonisti della cavalcata degli invincibili, mostrandosi ancora un giocatore capace di fare la differenza anche nei maggiori campionati europei, ma su questo i dubbi erano relativamente pochi. L'ex Lazio, ha incorniciato le prestazioni collettive con una media gol pazzesca per un centrocampista: 10 gol e 8 assist in 28 partite. Complimenti al sergente per i risultati che sta conseguendo, auguriamo a lui la maggior felicità sportiva e non.