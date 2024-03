Serie A | Verona vince 0-1 a Lecce

Il lunch-match sorride al Verona, capace di vincere 0-1 su un campo difficile come il Via del Mare di Lecce. Decisivo il gol di Michael Folorunsho arrivato al 17' minuto del primo tempo, risultata poi unica rete della partita. Il centrocampista italiano di origine nigeriana, cresciuto tra le altre nel settore giovanile della Lazio, sta dando seguito alle ottime prestazioni mostrate nelle ultime occasioni.

L'Hellas scavalca il Lecce e con tale risultato raggiunge il Cagliari e l'Empoli - in attesa dell partita dei toscani a San Siro contro il Milan - al 13esimo posto allontando le tenebre della retrocessione mantenendo due lunghezze di distanza dal Frosinone terz'ultimo. Il Lecce, invece, non riesce a rialzarsi dopo le ultime prestazioni negative che hanno costellato il nuovo anno. Ora per i giallorossi si apre un periodo difficile alla ricerca di una salvezza complicata e concitata.