Ritiro estivo a Formello, la società biancoceleste comunica le date ufficiali

Dopo 17 anni ad Auronzo di Cadore, la Lazio saluta in via definitiva la provincia venata e cambia sede. Il ritiro estivo della Prima squadra si svolgerà, come già era nell’aria da qualche tempo, al Centro Sportivo di Formello. La società biancoceleste attraverso una nota ufficiale sul proprio sito ha comunicato le date di inizio ritiro, a cui potranno partecipare i tifosi laziali.

La nota della società

La S.S. Lazio comunica che il ritiro estivo della Prima Squadra, in preparazione alla stagione sportiva 2025/2026, si terrà presso il Training Center S.S. Lazio a partire da lunedì 14 luglio 2025. Il raduno sarà anticipato dalle consuete visite mediche e dai test fisici, che si svolgeranno dal 10 luglio 2025.

