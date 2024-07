Collovati: "Baroni ottimo allenatore, l'obiettivo della Lazio sarà..."

La Lazio ha concluso sabato la sua quarta amichevole pre-campionato (vinta 0-3 contro i tedeschi dell'Hansa Rostock). Il 3 agosto i ragazzi di mister Baroni sfideranno il Frosinone, per poi concentrarsi sulle ultime due amichevoli internazionali (Southampton e Cadice) prima della gara di apertura del campionato contro il Venezia.

Fulvio Collovati, raggiunto dai microfoni di News.Superscommesse.it, interrogato sull'attuale situazione delle squadre in Serie A all'indomani del campionato e sulla base del calciomercato già fatto e improntato dalla maggior parte delle big, ha parlato anche della Lazio che sta nascendo sotto la guida di Marco Baroni.

“L'obiettivo di questa Lazio resta quello di raggiungere un piazzamento nelle coppe europee, credo che non ci siano dubbi su questo aspetto. Se dovessero raggiungere un posto utile per la qualificazione in Champions League, con questo organico, direi che sarebbe il massimo anche per Baroni, il quale reputo che sia un ottimo allenatore. Anche raggiungere l'Europa League o la Conference non sarebbe affatto un risultato negativo, anzi. L'assenza di Immobile si farà sentire ma era destino che le strade si separassero proprio quest'anno. Zaccagni è un buon attaccante, ma dovrà essere supportato in maniera adeguata dai compagni di reparto, naturalmente”.