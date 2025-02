Pellegrini fuori: il comunicato del procuratore Enzo Raiola

Enzo Raiola, procuratore di Luca Pellegrini, ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle recenti speculazioni riguardanti l’esclusione del terzino dalla lista per la Serie A della Lazio. Nel comunicato, Raiola ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, smentendo categoricamente le voci che suggerivano motivazioni disciplinari dietro la decisione.

Le parole del procuratore

“Abbiamo appreso solo ora tramite i media dell’esclusione di Luca Pellegrini dalla lista dei convocati. In merito alle notizie false diffuse da alcune testate, voglio escludere con fermezza che la motivazione sia legata a motivi disciplinari. Luca ha sempre mostrato grande professionalità ed è sempre stato a disposizione del gruppo. L’esclusione dalla trasferta di Cagliari è stata causata da un problema fisico riscontrato nei giorni precedenti alla convocazione. Chiederemo chiarimenti alla società nelle sedi appropriate.”

Richiesta di chiarimenti alla società

In virtù della situazione, Raiola ha annunciato che si rivolgerà alla Lazio per chiedere chiarimenti ufficiali, al fine di comprendere meglio le dinamiche dietro questa decisione. L’intento del procuratore è quello di risolvere la questione nelle sedi appropriate, per tutelare al meglio gli interessi del suo assistito e fare luce su una situazione che ha suscitato non poca curiosità nei media. La vicenda ha sollevato diversi interrogativi, ma Raiola ha voluto chiarire subito la posizione del suo assistito.