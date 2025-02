La nuova lista della Serie A, clamorosa assenza di Pellegrini: il motivo

La società biancoceleste, al termine della sessione invernale di mercato, ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti inseriti nella lista Lega Serie A. A sorpresa assente un titolarissimo di Baroni. In aggiunta sono stati reintegrati ufficialmente per le ultime partite di campionato Toma Basic e Elseid Hysaj, già partito titolare nel match di ieri sera contro il Cagliari di Davide Nicola, poi sfortunatamente infortunato nel corso della gara.

La lista completa

2 Gigot; 4 Patric; 5 Vecino; 6 Rovella; 7 Dele-Bashiru; 8 Guendouzi; 9 Pedro; 10 Zaccagni; 11 Castellanos; 13 Romagnoli; 14 Noslin; 18 Isaksen; 19 Dia; 23 Hysaj; 26 Basic; 29 Lazzari; 30 Tavares; 34 Gila; 35 Mandas; 77 Marusic; 94 Provedel In aggiunta potranno essere impiegati, senza alcuna limitazione, i calciatori Under 22.

Assenza clamorosa

Come si può notare non è presente il terzino sinistro, Luca Pellegrini. Il calciatore romano era assente già dalla sfida di ieri sera contro il Cagliari, ma nella lista della Serie A il nome del numero 3 non appare. Il difensore biancoceleste è stato ufficialmente messo fuori rosa.