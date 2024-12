Sacchi: "Per lo Scudetto le altre dovranno fare i conti con questa Lazio"

La Lazio è sicuramente una delle sorprese di questo campionato insieme a Fiorentina e Atalanta: in quattro giorni, i biancocelesti hanno battuto il Napoli sia in Coppa Italia che in Serie A portandosi di fatto a 3 punti dal primo posto in classifica occupato dai bergamaschi. L'ex tecnico Arrigo Sacchi, all'interno del suo editoriale per la 'Gazzetta dello Sport', ha commentato il grande equilibrio che c'è nel campionato italiano e si è espresso anche sulla Lazio di Marco Baroni.

L'equilibro nel campionato italiano

Devo essere sincero: mi sembra che in questa prima parte di stagione il calcio italiano stia crescendo. È in movimento, e questo è da sottolineare perché viviamo in un Paese fermo che si trascina da decenni i soliti problemi. Ecco, credo che il calcio, questo calcio finalmente diverso da quello del passato, possa fare da traino anche ad altri settori della vita sociale.

Il commento di Sacchi sulla Lazio e sul lavoro di Baroni