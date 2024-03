Stefano Borghi allude alla conclusione dell'era Sarri: "La sconfitta con il Bayern porta rammarico"

Ieri sera Stefano Borghi sui canali di Cronache si è espresso riguardo la sconfitta della Lazio contro il Bayern, offrendo la sua idea sul ciclo di Sarri sulla panchina biancoceleste:

Differenza che si è vista, però secondo me la Lazio con un minimo di rammarico esce e il rammarico è dettato da da quell'occasione di Immobile; perché lì è cambiata veramente la partita. Più che altro è cambiato il peso del Bayern all'interno della partita, lì c'è l'essenza della Champions League, hai il tuo momento e se ti passa davanti non lo recuperi più e anche il rammarico forse che si poteva essere un filino più spavaldi perché il Bayern è più forte ma è una squadra che ha queste vampate di qualità queste azioni dove arrivano in tanti con piedi buonissimi, quindi le occasioni te la creano e poi prima o poi il gol te lo fanno però il Bayern di quest'anno è una squadra che non ha un peso specifico mentale paragonabile al Bayern di altri anni per cui secondo me la punta di rammarico c'è lì poi vai fuori contro il Bayern Monaco vincendo la gara di andata. Secondo me il il cuore è abbastanza in pace ma quando ci ripenserai fra un pò di tempo, un filo di rammarico lì ci sarà.