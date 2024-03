Pellegrini esprime tutta la sua delusione: "Fine del sogno" | FOTO

La Lazio subisce una sconfitta pesante contro il Bayern Monaco, perdendo l'opportunità di avanzare nella Champions League. Nonostante il vantaggio ottenuto nell'andata con un gol, la squadra di Sarri non riesce a resistere all'attacco avversario e cade all'Allianz Arena. Luca Pellegrini, inaspettatamente schierato da Sarri come titolare, ha condiviso la delusione per la sconfitta sui suoi profili social: "La nostra avventura in Champions termina qui. Guardiamo avanti e continuiamo a lottare. Forza Lazio". Il prossimo impegno per i biancocelesti sarà lunedì sera in campionato contro l'Udinese, una partita cruciale nella battaglia per la salvezza.