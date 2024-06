Ufficiale: Raul Moro riscattato dal Real Valladolid, ha firmato un contratto fino al 2028

Il Real Valladolid ha ufficializzato il riscatto di Raul Moro: nelle casse dei biancocelesti verrano versati 2 milioni, cifra pattuita la scorsa stagione dopo il trasferimento in prestito con diritto di riscatto nella squadra spagnola. Il giocatore ha firmato un contratto con la squadra iberica fino al 2028: nell'estate del 2019, la Lazio lo pagò quasi 7 milioni di euro, prelevandolo dal Barcellona Under18.

A renderlo noto, è stata la stessa società castigliana con comunicato ufficiale:

Raúl Moro Prescoli continuerà a difendere i biancoblù, dopo l'adempimento dell'opzione inserita nell'accordo di trasferimento con la SS Lazio lo scorso mercato estivo. L'esterno firma così con il Real Valladolid fino al 30 giugno 2028.

Moro ha esordito nel mondo del calcio all'Abrera - squadra della sua città natale -, ha attraversato l'Igualada e poi le giovanili del Gimnàstic Manresa, dell'RCD Espanyol e dell'FC Barcelona prima di approdare alla SS Lazio. Nel club italiano aveva un prestito alla Ternana Calcio e un altro al Real Oviedo, quindi sapeva già che LaLiga Hypermotion avrebbe fatto la sua parte per la promozione.

Proprio i suoi due gol sono stati fondamentali, visto che il primo è servito alla vittoria (1-0) a Miranda de Ebro e il secondo ha aperto le marcature nella partita di promozione. Inoltre, ha contribuito con quattro assist. Così, ha giocato 30 partite di campionato e una di Copa del Rey. Record che aumenteranno con il Blanquivioleta in Prima Divisione, categoria nella quale non ha ancora debuttato in Spagna, ma sì in Italia