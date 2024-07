Castellanos tra riconferma e aria d'addio, il futuro del Taty influenzerà il mercato

La Lazio sta concentrando i suoi sforzi iniziali per rinforzare e rifondare il reparto offensivo visti i tanti buchi di formazione venutisi a creare per le tante partenze cui si è dovuto far fronte. Ieri è stato ufficializzato Noslin, le trattative per Dele-Bashiru sono alle battute finali e si continuano a monitorare i profili di Samardzic e Greenwood nonostante le trattative siano molto in salita. Con l'arrivo di Noslin servirà capire quale sarà lo scacchiere tattico che vorrà usare Baroni: l'attaccante Olandese può ricoprire tutti e tre i ruoli di un ipotetico tridente e a Verona faceva la punta centrale. Questo aspetto può aprire nuovi scenari, soprattutto viste le voci insistenti intorno al Taty Castellanos

La stagione del Taty alla Lazio

Arrivato e subito bollato dal Presidente come “Fenomeno”, definizione che sicuramente lo ha caricato di aspettative vista anche la cifra spesa per lui. Taty nel suo primo anno qui alla Lazio ha disputato 46 partite stagionali di cui 20 da titolare (quasi il 50%), riuscendo a siglare 6 gol e a fornire 5 assist. L'ex-Girona si è distinto soprattutto per il suo gioco aereo e la capacità di legare con la squadra, mentre ha deluso soprattutto per il “killer instinct”, ritenuto poco incisivo sotto porta.

Sirene spagnole

Da qualche settimana, con le voci che si sono infittite negli ultimi giorni, si parla di un forte interessamento del Girona, ex squadra del Taty, con la squadra spagnola che lo avrebbe chiesto alla Lazio. Il Girona avrebbe offerto alla Lazio una cifra intorno ai 15 milioni, cifra ritenuta troppo bassa ma non sono esclusi rilanci da parte dell'ex squadra del Taty che potrebbe portare Lotito e Fabiani ad accettare.

Quanto incide Castellanos per gli sviluppi di mercato

Chiaramente in quest'ottica la posizione di Castellanos potrebbe incidere molto nelle strategie di mercato della Lazio. I tifosi su di lui si sono divisi tra chi accetterebbe di corsa gli ipotetici 20 milioni che il Girona potrebbe offrire e chi invece lo riconfermerebbe ancora per un'altra stagione. Chiaro che in caso di partenza del Taty, le gerarchie là davanti andrebbero ricostruite e i soldi ricavati potrebbero essere devoluti a zone di campo in cui si soffre ormai da parecchi anni, soprattutto sulle fasce difensive. La pista è tutta da seguire e in fase di evoluzione, ma potrebbe essere una bella sliding doors per il calciomercato biancoceleste.