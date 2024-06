Il messaggio di Zaccagni dopo l'eliminazione: "Non abbiamo raggiunto l'obbiettivo. E' giusto prendersi le proprie responsabilità"

E' stato un Europeo deludente quello giocato dall'Italia: in quattro partite gli Azzurri non hanno mai convinto a pieno, dimostrando poco carattere e tante incertezze sotto il punto di vista del gioco. Zaccagni è stato una nota positiva di quest'avventura in Germania: con il suo gol alla Croazia l'Italia ha raggiunto gli ottavi di finale. L'attaccante della Lazio sul suo profilo Instagram si è espresso riguardo l'eliminazione, queste le sue parole.

Il messaggio di Zaccagni dopo l'eliminazione a Euro2024

Se guardo questa foto il mio cuore si divide in due. Due come le emozioni che il calcio ci regala ogni giorno. Da una parte la gioia di un gol al 98’ che ci ha portati agli ottavi, dall’altra la sconfitta.



Non abbiamo raggiunto l’obiettivo, ci siamo persi ed ora è giusto fermarsi e prendersi le proprie responsabilità. Ognuno la sua. Ricominciare da dove abbiamo sbagliato. Per regalarvi di nuovo le emozioni delle notti magiche. E possiamo farlo, perché sappiamo come si fa.