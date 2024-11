Portogallo, Tavares: "Contento per la mia prima presenza. Lazio? Siamo una squadra..."

Nuno Tavares ha debuttato con la Nazionale portoghese nell'ultima partita contro la Polonia. Dopo il match, il terzino della Lazio ha parlato con i giornalisti nella zona mista, condividendo le sue emozioni e riflettendo anche sul suo brillante inizio di stagione con i biancocelesti.

Sono contento per la mia prima presenza in Nazionale e ancora di più per il risultato positivo. È stato un mix perfetto di soddisfazione personale e collettiva. So quanto sia complicato arrivare a questo livello, la competizione è altissima, ma mi piace misurarmi con i migliori, ed è questo che conta di più. La rivalità interna ci spinge a dare sempre il massimo. Continuerò a impegnarmi per meritarmi altre convocazioni con il Portogallo.