Lazio, i tifosi hanno scelto: ecco il brano d'ingresso dei giocatori

L’Olimpico pronto a riabbracciare la squadra

È vigilia in casa Lazio: domani alle 20.45 all’Olimpico i biancocelesti affronteranno il Verona nella prima partita casalinga della stagione. Nonostante le difficoltà dell’estate, i tifosi hanno risposto in massa, pronti a sostenere Sarri e i suoi giocatori in un debutto che sa già di nuovo inizio.

“Rock ‘N’ Roll Star” sarà la colonna sonora

Tra le novità di quest’anno c’è anche la musica scelta per accompagnare il riscaldamento. La società ha coinvolto direttamente i tifosi lanciando un sondaggio sui social, ricevendo migliaia di voti. Nella serata di ieri è arrivato il verdetto: il brano che farà da colonna sonora alle gare interne della Lazio sarà “Rock ‘N’ Roll Star” degli Oasis.