Felipe Anderson, il padre condannato a 14 anni: il motivo

La condanna a Sebastião Tomé Gomes

Situazione delicata per Felipe Anderson: il padre, Sebastião Tomé Gomes, è stato condannato a 14 anni di reclusione per un incidente risalente al 2015 nel Distretto Federale. Secondo quanto riportato dalla CNN, l’uomo – 61 anni – avrebbe investito e ucciso due persone, Bruno Santos da Silva e Noêmia Caldeira Gomes. L’accusa sostiene che il crimine sia maturato per motivi di gelosia, all’interno di un triangolo amoroso.

La dinamica dell’incidente e il ricorso

Quella notte, secondo la ricostruzione, Gomes avrebbe colpito con la sua auto la moto guidata da Bruno Santos, rimasto schiacciato dopo l’impatto. Il veicolo, ormai fuori controllo, si sarebbe poi schiantato contro un’abitazione, sfondando la camera da letto in cui dormiva Noêmia Caldeira Gomes, deceduta sul colpo. I legali della famiglia hanno annunciato l’intenzione di presentare ricorso. Felipe Anderson, invece, non rilascerà dichiarazioni in merito alla vicenda.