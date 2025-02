Lazio, Pedro raggiunge un altro record: è il miglior marcatore tra i suoi coetanei in Europa

Domenica la Lazio ha disputato una grande prestazione contro un Monza altrettanto determinato nel portare a casa i tre punti e allontanarsi dalla zona retrocessione. I segreti su cui ha puntato la Lazio sono, come sempre, il calcio anti posizionale, la valorizzazione di tutti gli elementi, ma soprattutto l’inserimento dello spagnolo Pedro, un vero e proprio valore aggiunto per l’organico di Baroni, mister che apprezza l’attaccante trentasettenne e non perde occasione, in conferenza stampa, di elogiare l’entusiasmo del campione.

Pedro, il miglior marcatore “anziano“ d’Europa

È noto a tutti, in Serie A e in Europa, l’importanza di Pedro per la Lazio che, con il suo entusiasmo, ma soprattutto la sua esperienza, costituisce, in campo e in spogliatoio, un punto di riferimento per i compagni e per Baroni. Pedro sta disputando la miglior annata in carriera nel rapporto con i minuti giocati (un timbro ogni 118 minuti in campionato e uno ogni 143 in coppa), numeri che lo rendono il miglior marcatore più anziano. Come riporta Il Messaggero, nei top cinque campionati europei, alla sua età, nessun calciatore, per adesso, ha fatto meglio di Pedro. A 38 anni Vardy segna (8 goal) per salvare il Leicester terzultimo in Premier, così come il coetaneo Stuani (4) per trascinare il Girona ad una insperata qualificazione in Conference o in Europa League. Allo stesso modo, la Lazio chiede al suo campione spagnolo le reti per conservare il quarto posto fino alla fine della stagione e volare in Champions.

