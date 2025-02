Lazio, Patric e Vecino si preparano al ritorno in campo: la situazione dei due infortunati

La Lazio sabato affronterà un’importante match contro il Napoli, prima in classifica e aspirante vincitrice dello scudetto di quest’anno. Il bianco celeste, dopo la schiacciante vittoria contro il Monza, hanno voglia di ripetere una grande prestazione all’Olimpico, davanti ai propri tifosi, e contro una grande squadra.

Lazio, il recupero dagli infortuni

Uno dei temi più importanti di questo mese è stato quello relativo agli infortuni, piano piano tutti i lungodegenti stanno rientrando in squadra e questo weekend potrebbe essere il turno di Patric e Vecino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, entrambi hanno ricominciato ad allenarsi in gruppo già da alcuni giorni, ma essendo stati fermi per molto tempo, si vuole procedere con massima cautela e si prevede che il difensore spagnolo possa essere convocato per la sfida contro i partenopei. Per Vecino, invece, la situazione potrebbe essere più complicata: la società potrebbe scegliere prudentemente di convocarlo direttamente per la trasferta contro il Venezia, match in programma per il 22 febbraio. Per Hysaj, invece, i tempi di recupero sono ancora lunghi e dovrà stare fermo altre 2-3 settimane.

Fraioli

Gli infortuni di Patric e Vecino

I lunghi infortuni del difensore spagnolo e del centrocampista uruguaiano hanno pesato particolarmente sul gruppo negli ultimi due mesi e spinto la società a rinforzare l’organico proprio con un nuovo centrocampista (Belahyane) è un nuovo difensore centrale (Provstgaard). L’assenza di due elementi importanti come Patric e Vecino si è sentita particolarmente nei reparti di centrocampo e difesa e sono stati sicuramente due infortuni lunghi e complicati per i due calciatori. Lo spagnolo è fermo dalla gara contro l’Inter per un problema al tendine del malleolo (fino a qualche settimana fa si pensava ad un intervento e ad un probabile fine di stagione anticipata). Per Vecino, invece, una lesione muscolare a carico del retto femorale della coscia sinistra, complessa da recuperare.