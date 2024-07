UFFICIALE - L'Almeria ha riscattato Luis Maximiano

Dopo la giornata di ieri con tre acquisti ufficiali (Noslin, Tchaouna e Munoz) in casa Lazio, è anche tempo di cessioni per sfoltire la rosa e liberarsi dei giocatori non ritenuti utili al progetto che in questa stagione hanno giocato altrove in prestito.

Maximiano si trasferisce all'Almeria

La società spagnola ha deciso di esercitare l'opzione di acquisto che aveva sul cartellino di Luis Maximiano e ha comunicato che il portiere portoghese ha appena firmato un contratto quinquennale fino al 2029.

Per Maximiano in questa stagione sono state 33 le presenze e 6 le clean sheet ottenuta in maglia biancorossa e le sue prestazioni hanno evidentemente convinto la proprietà a riconfermarlo tra i pali, nonostante la retrocessione in La Liga2.

Fraioli

Il comunicato ufficiale dell'Almeria