Lazio, ecco i primi acquisti: come giocherebbe Baroni con loro?

La Lazio si prepara ad un'era sotto la guida di Marco Baroni, iniziata con l'arrivo di nuovi giocatori. I primi colpi di mercato sono stati Noslin, Tchaouna e Cristobal Muñoz, tre giocatori che promettono di portare freschezza e versatilità alla squadra. Questi innesti offrono a Baroni numerose soluzioni tattiche, soprattutto nel raparto avanzato, rendendo la Lazio una squadra imprevedibile.

Il modulo di Baroni: 4-3-3 con possibili variazioni

Baroni ha dimostrato nel corso della sua carriera una notevole flessibilità tattica, prediligendo spesso il 4-3-3, ma adottando anche il 4-2-3-1 in base alle caratteristiche della rosa. Alla Lazio, il tecnico dovrebbe inizialmente optare per il 4-3-3, che potrebbe trasformarsi in un 4-2-3-1 a seconda delle esigenze e degli sviluppi di mercato.

Attualmentne in difesa, Lazzari e Marusic saranno gli esterni, con Romagnoli e uno tra Casale, Patric e Gila centrali, garantendo solidità e spinta sulle fasce, specialmente con Lazzari offensivo. A centrocampo, in attesa dell'arrivo di un fantastista dopo l'addio di Luis Alberto, Guendouzi e Rovella forniranno equilibrio, mentre Vecino, abile negli inserimenti, aggiungerà profondità alla manovra. Il nuovo innesto Muñoz, potrebbe essere aggregato alla prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore dove verrà valutato dal nuovo tecnico della Lazio.

L'attacco: novità e conferme

La grande novità per la Lazio è rappresentata dai primi due acquisti ufficiali di questa sessione di mercato estiva: Noslin e Tchaouna. Noslin, già conosciuto da Baroni per la sua esperienza al Verona, è un giocatore versatile che può essere impiegato sia come esterno destro che come prima punta. Tchaouna, noto per la sua duttilità nel reparto avanzato, ha la capacità di adattarsi a vari ruoli, sia come esterno destro o sinistro, sia all'occorrenza come punta centrale. Tuttavia, sarà difficile per Tchaouna togliere il posto sulla sinistra a Zaccagni, titolare inamovibile. Al centro dell'attacco, il ballottaggio sarà tra Ciro Immobile e Taty Castellanos, con Immobile favorito per la sua esperienza e capacità realizzativa.

Ecco l’ipotetica formazione iniziale della Lazio di Baroni:

LAZIO (4-3-3):

Portiere: Provedel

Provedel Difensori: Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic

Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic Centrocampisti: Guendouzi, Rovella, Vecino

Guendouzi, Rovella, Vecino Attaccanti: Noslin, Immobile, Zaccagni

Possibile variante (4-2-3-1):

Portiere: Provedel

Provedel Difensori: Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic

Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic Centrocampisti: Guendouzi, Rovella

Guendouzi, Rovella Trequartisti: Noslin, Vecino, Zaccagni

Noslin, Vecino, Zaccagni Attaccante: Immobile / Castellanos

La Lazio dei nuovi (4-3-3)