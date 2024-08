GdS | Per Zaccagni tabù Udinese: contro i friulani mai un gol

Ha iniziato la stagione con molte novità e ora non vuole fermarsi. Con la fascia di capitano al braccio e il numero dieci sulle spalle, Mattia Zaccagni è determinato a diventare il leader della nuova Lazio di Marco Baroni.

Zaccagni punta l'Udinese

Sabato, l'ex giocatore del Verona affronterà anche una sua sfida personale. Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Udinese è la squadra contro cui il numero 10 della Lazio ha giocato più minuti in Serie A senza mai segnare (668 minuti in 10 partite). Dopo il gol contro il Venezia, Zaccagni cerca continuità e spera di rompere questo tabù in Friuli, finendo nuovamente nel tabellino dei marcatori.