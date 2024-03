Italia-Venezuela, Buongiorno: “Affronteremo questa partita nel migliore dei modi”

Ai microfoni della Rai, il difensore dell’Italia in forza al Torino Alessandro Buongiorno ha presentato l’amichevole tra Italia e Venezue la.

Queste le sue parole:

"Affronteremo questa partita nel migliore modi, ci metteremo il massimo impegno, la massima voglia, per provare meccanismi per l'Europeo. Noi dobbiamo essere pronti per ogni evenienza, per ogni modulo, in futuro vedremo anche in base agli avversari. La Nazionale era da tanto che non veniva in America, vogliamo dare il massimo per i tifosi che sono venuti a vederci e che ci hanno visto anche agli allenamenti".