Il Tempo | Operazione rilancio di Kamada

A fine allenamento c'è stato un colloquio tra Kamada e Tudor e in molti sperano che sia l'inizio della trasformazione del giapponese. Il tecnico croato fino ad ora ha sempre provato il nuovo modulo e questo potrebbe giovare a Kamada, che con Sarri non è riuscito a esprimersi al meglio. Con l'Eintracht Francoforte segnò 40 gol in 179 partite, mentre con la Lazio ad ora una sola rete siglata ad inizio campionato contro il Napoli e un solo assist fornito contro la Juventus.

Attualmente è in scadenza a giugno e solo lui può decidere se far attivare la clausola per rimanere fino al 2026, anche se ad ora non pare ci siano le condizioni. Per questo Tudor può rappresentare una figura importante per il suo rilancio, magari portarlo ai vertici del calcio italiano e farlo diventare imprescindibile per la Lazio. Ogni partita sarà una prova per meritare la conferma, visto anche che saranno fatte diverse valutazioni.

Innanzitutto, l'età media della squadra andrà abbassata. In uscita ci sono gli over 30 Pedro e Vecino, seppur ancora con un anno di contratto. Rischiano il posto Immobile e Luis Alberto, con cui Tudor parlerà e chiarirà la situazione. Pronti a lasciare la Lazio anche Marusic, Lazzari, Hysaj e Felipe Anderson, ormai promesso alla Juventus. Zaccagni, invece, rimarrà, così come rimarranno Romagnoli, Casale, Gila, Castellanos, Rovella e Guendouzi.

