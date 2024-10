Ufficiale: decisione presa sul rinvio di Bologna-Milan

La Lega Serie A ha deciso: Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi. L'allerta meteo, che in questi giorni ha piegato la provincia del capoluogo emiliano, ha reso impraticabile l’organizzazione del match, originariamente previsto per domani alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Nonostante gli sforzi della Lega per garantire lo svolgimento della partita, gli impegni europei e di Coppa Italia delle due squadre complicano un rinvio a breve termine: la prima data utile potrebbe essere addirittura ad aprile.

Inizialmente si era considerata l’opzione di giocare al Castellani di Empoli, ma si è preferito evitare di richiedere ai tifosi uno spostamento così impegnativo. Anche l’idea delle porte chiuse è stata valutata, ma alla fine la decisione è stata quella di rinviare. Queste le dichiarazioni dell’a.d. del Bologna, Fenucci:

Decisione della Lega. C’è una situazione di oggettiva difficoltà nella zona dello stadio, ci sono stati dei crolli. Rinvio scelta più saggia. Recupero? Parlate con la Lega, la decisione spetta a loro

Bologna-Milan rinviata: Scaroni non ci sta

Molto contrariato il Presidente del Milan Scaroni, che era fiducioso nel trovare una soluzione:

La partita è rinviata, è ufficiale: una decisione incomprensibile, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito perché. Ma di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa

Bologna-Milan, ufficiale il rinvio: il comunicato

Di seguito il comunicato della Lega, che conferma il rinvio del match: