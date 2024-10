Il bilancio di Baroni con il Genoa: la prima volta contro Gasperini

Dopo la sconfitta esterna rimediata a Torino contro la Juventus, la Lazio ha ottenuto ieri la terza vittoria consecutiva in Europa League, rimanendo a punteggio pieno nella classifica della competizione, condividendo il primato con Anderlecht e Tottenham. Domenica alle 15.00 ci sarà all'Olimpico la sfida tra Lazio e Genoa, in quello che sarà il quarto confronto per Marco Baroni contro la squadra ligure.

La sfida a Gasperini il primo confronto

La prima sfida contro il Genoa vedeva Baroni sedere sulla panchina del Siena, in occasione della stagione 2009-2010. Dopo aver iniziato l'annata da tecnico della Primavera bianconera, viene scelto per subentrare all'esonerato Giampaolo. La sfida ai liguri arriva alla dodicesima giornata di campionato, con i bianconeri impegnati a Marassi contro la squadra allenata all'epoca da Gian Piero Gasperini. Avvio shock per la squadra di Baroni, con i padroni di casa che chiusero il primo tempo in vantaggio di tre reti: la doppietta di Crespo prima, la rete di Palladino poi. A dieci minuti dal termine della sfida i toscani provarono a rimontare con i gol di Paolucci e Maccarone, per poi vedersi negato il desiderio di rimonta a causa della rete di Floccari, arrivata a recupero inoltrato.

Il secondo episodio arriva invece nel corso della stagione 2018-2019, con Baroni sulla panchina del Frosinone, con i ciociari che concluderanno il proprio campionato al diciannovesimo posto. Fu 0-0 il risultato del match della 26esima giornata, con i ciociari che ottennero uno dei cinque pareggi stagionali, che non bastarono a evitare la retrocessione in Serie B.

Due sconfitte nella passata stagione

Baroni torna ad affrontare i rossoblù nel corso della passata stagione, quando l'Hellas Verona esce sconfitto da entrambe le sfide ai liguri. Termina 1-0 l'andata di Marassi, dove è Dragusin a decidere le sorti della sfida con un gol messo a segno sul finale di primo tempo. Anche al ritorno è il Genoa a portare a casa i tre punti, ribaltando l'iniziale vantaggio degli scaligeri: dopo otto minuti è Bonazzoli a portare in vantaggio i veneti, con Ekuban che regala il pareggio ai rossoblù al 45'. In avvio di ripresa, è il solito Gudmundsson a portare in vantaggio il Genoa, siglando al 58' la rete del vantaggio.

Tre sconfitte e un pareggio dunque in quattro confronti con il Genoa per Marco Baroni, che cercherà domenica alle 15.00 di trovare il primo successo contro i rossoblù.