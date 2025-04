Lazio, il futuro di Baroni è in bilico: rinnovo congelato in attesa dei prossimi risultati

La Lazio ha di nuovo rallentato il suo andamento in campionato, lunedì ha provato a rilanciarsi dopo la sosta ma il pareggio di Gineitis ha provocato non poca delusione, cristallizzando il settimo posto in classifica, con l’avvenuto aggancio della Roma. Sarebbero bastati due punti in più con i granata e altri due con l’Udinese per restare in quota quarto posto. Anche se ancora è tutto incerto, il futuro della Lazio dipenderà dai risultati raggiunti a giugno, soprattutto per quel che riguarda Baroni

Il futuro di Baroni dipenderà dai risultati

Il futuro alla Lazio di Marco Baroni è in sospeso, o meglio, legato ai risultati che delineeranno le sorti della stagione biancoceleste. Dopo gli splendori dei primi quattro mesi fra campionato ed Europa League, la Lazio ha iniziato a faticare e a perdere punti: si può dire che l’ultima grande prestazione è stata quella contro il Napoli l’8 dicembre. Tutto è ancora da definire, ma la realtà emersa nelle ultime prove della Lazio modera ogni tipo di fiducia. Nella scorsa estate, gli obiettivi erano rivolti a migliorare il settimo posto del campionato appena concluso: praticamente la posizione attuale della Lazio in classifica. La società pretende da Baroni un posto in Europa per la prossima stagione, leva economica per sostenere un mercato di qualità.i mesi in zona Champions hanno alimentato aspettative. Con l’arrivo di Baroni si è avviato un ciclo rivolto su tre anni, ma ogni programma si allaccia i risultati.

Continua nella prossima pagina